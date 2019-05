Yaya Touré met fin à sa carrière

L’ancien milieu de terrain de Barcelone et de Manchester City, Yaya Touré 35 ans, a définitivement mis fin à sa carrière de footballeur , selon son agent Dimitry Seluk.

Touré a récemment joué pour Olympiakos en Super League grecque.Son séjour fut court, avec notamment cinq apparitions.

Yaya Touré souhaitait intégrer le staff technique de l’Olympiakos. Mais le projet n’a pu aboutir. D’après son agent qui fait état des incompréhensions avec le président du club.

Touré a eu une carrière bien remplie.Il a remporté la Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne avec Barcelone. Il a également remporté la Premier League à trois reprises avec City et inscrit le but victorieux lors de la finale de la FA Cup 2011 contre Stoke.

Touré a été capitaine des élephants en Coupe d’Afrique des Nations de 2015 , lors de la victoire contre le Ghana à l’issue d’une séance de tirs au but en finale.