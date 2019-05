Accord petrolier entre la Gambie et BP [Business Africa]

Le gouvernement gambien a annoncé la signature d’un contrat avec BP pour l’exploration pétrolière et gazière au large de ses côtes. Le gouvernement du président Adama Barrow tente de renforcer le secteur pétrolier et gazier de la Gambie afin de relancer une économie ébranlée par plus de deux décennies de régime autocratique sous l’ancien président Yahya Jammeh.

Dans une brève déclaration, le bureau d’Adama Barrow a déclaré avoir rencontré des représentants de BP au palais présidentiel, sans pour autant apporter aucun autre détail.

Nous nous sommes entretenus avec Momodou Sabally, économiste basé à Banjul et ancien ministre de Yahya Jammeh, pour connaître l’essence de ce nouveau pacte avec ce petit pays d’Afrique de l’Ouest.