Iker Casillas, dans un état stable, après un infarctus

L’ancien gardien de but du Real Madrid et de l‘équipe national d’Espagne Iker Casillas est dans un état stable apres son hospistalisation d’urgence mercredi pour un infarctus.

Actuel gardien de but du Fc Porto, il s’entraînait avec les champions portugais lorsque l’attaque est survenue. “Il va bien en ce moment, il est stable, avec l’humour qui le caractérise, calme, accompagné de sa famille”, a déclaré Nelson Puga, le docteur du club.

Casillas a été soigné à l’hôpital CUF à Porto dans la ville portugaise.

Le jeune homme de 37 ans a également envoyé un tweet plus tard mercredi : “Tout est sous contrôle ici, c‘était une grande frayeur, mais je me sens fort. Merci beaucoup pour tous vos messages et votre soutien.”

IL avait quitté le Real pour Porto à l‘été 2015 et depuis, il a remporté la Primeira Liga 2017/18 avec le club portugais.

Iker Casillas a porte 167 fois le maillot de l‘équipe d’Espagne et il était le capitaine lorsqu’ ils ont remporte la Coupe du Monde en 2010.