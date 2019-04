Mozambique : des innondations après le cyclone Kenneth

Le calvaire des populations de l’extrême nord du Mozambique continue.

Des dizaines de milliers de personnes dans cette partie du pays font désormais face à de violentes inondations du fait de la montée des eaux après le passage du cyclone Kenneth.

Les premières inondations ont déjà été observées dans certaines parties de Pemba, la capitale de la province de Cabo Delgado, ainsi que dans les zones environnantes frappées par de fortes pluies.

Le cyclone Kenneth est le deuxième cyclone à toucher le Mozambique après Idai qui a frappé le centre du pays il y a six semaines. Les communautés de cette région sont toujours sous le choc des inondations qui ont emporté des maisons, routes et ponts, faisant environ 1 000 morts et des centaines de milliers sans abri.

Le cyclone de jeudi a frappé la ville de Pemba, située à quelque 1 000 kilomètres au nord du pays, qui compte 400 000 habitants.

Selon les autorités mozambicaines, environ 200 000 personnes à Pemba ont un besoin urgent d’assistance.

Cinq personnes seraient mortes des suites du cyclone Kenneth, dont plus de 23 000 sans abri, et près de 35 000 maisons auraient été partiellement ou totalement détruites.