'Congo Stories' : combattre des siècles d'exploitation et d'avidité [This is Culture]

Quand on parle de Ryan Gosling, on pense immédiatement à des films comme “Lala Land”, “Drive”, ou encore “The Notebook”… Et bien sachez que l’acteur a une autre passion : la photographie!

De cette passion est né le livre “Congo Stories” : combattre cinq siècles d’exploitation et de cupidité”.

L’ouvrage publié en décembre a été coécrit par l‘écrivain américain primé, John Prendergast, et le militant congolais des Droits de l’Homme Fidel Bafilemba, avec la contribution de Chouchou Namegabe, une journaliste congolaise. Il est illustré de photos prises par l’acteur.

352 pages qui relatent la manière dont la population et les ressources de la RDC ont été utilisées au cours des cinq derniers siècles pour construire, développer et protéger les États-Unis et l’Europe.

Pour rédiger cet ouvrage, les auteurs se sont rendus en RDC afin de documenter les profils d’activistes héroïques congolais, mais aussi pour rencontrer la jeunesse qui surmonte d‘énormes difficultés simplement pour aller à l‘école ou prendre soin de leurs familles. Derrière ces parcours difficiles « Congo Stories » porte tout de même un message d’espoir.

À peine publié, « Congo Stories » a été désigné meilleur livre du mois de décembre par Amazon. La traduction française est en cours et devrait être disponible prochainement mais en attendant, la version originale est disponible ici.