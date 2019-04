Guinée : un nouveau chemin de fer en vue

Une nouvelle ligne de chemin de fer en Guinée à l’horizon 2021. Objectif : transporter la bauxite du gisement de Santou au port de Dapilon. C’est l’annonce du consortium international SMB-Winning, responsable de ce projet d’une valeur de trois milliards de dollars (environ 2,7 milliards d’euros) .

Ce projet, vise d’abord l’exploitation de nouveaux gisements de bauxite dans la région de Santou et Houda (à 250 km au nord de Conakry). Il est question ensuite de transporter et transformer le minerai pour l’exportation, grâce une raffinerie d’alumine qui sera construite dans la zone économique spéciale de Boké, ville proche de la frontière avec la Guinée-Bissau, précise l’AFP.

La construction de ce chemin de fer de 135 kilomètres, sera effectuée par les sociétés chinoises China Railway 14th Bureau Group Co, Ltd. et China Railway 18th Bureau Group Co, Ltd.

La Guinée tire l’esentiel de ses revenus de l’exploitation des mines; comme la bauxite dont il est le 3 ème producteur mondial.

Avec le lancement du chantier de construction de ce chemin de fer, Conakry a l’ambition de rattrapper son retard en infrastructures; pour exploiter son riche potentiel minier notamment.

Le consortium international SMB-Winning est composé des intérêts publics guinéens à hauteur de 37 , des privés singapourien (40), et chinois (23%).Il exploitera le chemin de fer pendant 33 ans, avant de le retrocéder à l‘État , sur la base d’un partenariat public-privé.