Guinée : le "Conakry express" de retour sur les rails

En Guinée, le train "Conakry express" est de retour sur les rails après 10 mois d’arrêt.

La rame qui relie la capitale guinéenne à sa banlieue transportait chaque jour des milliers de personnes.

En début de semaine, la Société nationale de chemin de fer de Guinée (SNCG), qui gère l'infrastructure a donc annoncé la reprise du trafic, pour le grand plaisir des usagers, qui ont été des milliers à retrouver leurs marques comme ici dans ces wagons en direction de Kaloum, le centre administratif des affaires de Conakry.

"Maintenant nous avons cette bonne nouvelle. Je suis très heureuse que le train soit revenu. Je suis à l'aise, je me suis précipité ce matin pour monter à bord, car je préfère le train. Vous voyez que je suis à bord, tous les Guinéens sont heureux, parce que nous avons souffert quand le train ne roulait pas." s'est confiée Mariama Bangoura, passagère de l'Express de Conakry.

La liaison avait été interrompue en janvier.

Propriétaire de la voie ferrée utilisée par "Conakry express", le groupe russe Rusal avait en effet utiliser cette voie pour rattraper un retard d’acheminement des cargaisons de bauxite.

La Guinée possède la plus grosse réserve de ce minerai dont on retire l’aluminium, le groupe russe spécialisé dans l’aluminium exploite et exporte depuis 2018.

"Nous transportons plus de 3 000 personnes par jour, donc c'est un souci permanent pour le personnel, parce que si le train s'arrête, il faut avoir le courage de le dire et d'en assumer la responsabilité. Cela crée des problèmes parce que quand on voit les gens avec les embouteillages, et les avantages du train, il faut s'appliquer et faire en sorte que le train ne s'arrête pas. C'est ce que nous avons promis à nos patrons et c'est ce que nous faisons." a déclaréAbou Keïta, responsable technique du Conakry Express.

Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, président de la junte au pouvoir depuis le 5 septembre, a rendu possible la reprise du train avec Rusal.