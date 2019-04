Coupe du monde Féminine de la FIFA : le trophée au Cameroun

À quelques semaines du coup d’envoi de la compétition, le trophée de la Coupe du monde Féminine de football 2019 fait le tour des pays qualifiés.

C’est une tournée habituelle avant le début de chaque compétition. Pour cette dernière étape, le trophée (4,6 kg pour 48 cm) a fait escale à Yaoundé, la capitale camerounaise mardi, en présence des officiels et des joueuses de l‘équipe des Lionnes Indomptables.

“C’est un grand plaisir d’accueillir le trophée ici au Cameroun. Et avec ce que nous voyons ici, la FIFA a bien organisé. Cela prouve une fois de plus que l’accent est mis sur le développement du football féminin. Nous espérons qu’en juin et dans les années à venir, ce trophée restera au Cameroun”, peut croire Gaëlle Enganamouit, attaquante des Lionnes.

Sara Booth Mbe, responsable des compétitions de football féminin de la FIFA, a remis le trophée au Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun, Joseph Dion Ngute. Habitué à la compétition, en 2015, le Cameroun avait accueilli le trophée avant la Coupe du monde au Canada, ce qui avait attiré plusieurs jeunes à s’intéresser au football féminin.

“L’arrivée du trophée ici au Cameroun pour la Coupe du monde peut susciter des envies de jouer. Mais avant même l’arrivée, avec la CAN 2015, nous avons vu l’excitation que les spectateurs avaient là-bas, le stade ne pouvait contenir les spectateurs. C’est donc tous les parents qui cherchent à introduire leur fille dans le football féminin”, raconte Abesson Rosalie, ancienne footballeuse internationale camerounaise.

Le Cameroun, le Nigeria et l’Afrique du Sud représenteront le continent lors de cette 8e édition de la Coupe du monde Féminine de la FIFA en terre française du 7 juin au 7 juillet 2019. Quant au trophée, après le Cameroun, il poursuivra sa tournée au Nigeria.

