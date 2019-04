Un chaos éclate entre les partisans de la gauche sud-africaine [No Comment]

Au cours d’un débat électoral organisé par la SABC, la radiodiffuseur public, les supporters des partis d’extrême-gauche de l’Economic Freedom Fighters (EFF), du Land Party et du Black First Land First Party ont violemment exprimé leur désaccord sur les réformes agraires proposées, en se jetant des chaises et d’autres objets.