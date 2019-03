Cape Epic 2019 : Schurter et Forster reprennent le maillot jaune [No Comment]

Nino Schurter et Lars Forster de Suisse ont récupéré le maillot jaune de leader lors de la cinquième étape de la course de vélo de montagne Cape Epic vendredi (22 mars) malgré leur défaite contre Philp Buyys et Matthys Beukes d’Afrique du Sud.