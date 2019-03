Un artiste ivoirien introduit du café et du cacao dans ses œuvres d'art [No Comment]

L’artiste ivoirien Ulrich Abe utilise du café et de la poudre de cacao pour la peinture. La Côte d’Ivoire est le premier producteur de cacao au monde et l’un des plus grands producteurs de Robusta. Pour Abe, il convenait simplement de rendre hommage aux plus grands dirigeants africains avec deux des principaux produits de base du pays.