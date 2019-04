Togo : le départ du sélectionneur Claude Leroy réclamé

Le Togo ne participera pas à la CAN 2019 en Égypte (21 juin au 19 juillet). A cet effet, des dizaines de supporters des Éperviers exigent la démission de l’entraîneur français, Claude Leroy après la défaite de l‘équipe nationale face à son voisin du Bénin le mois dernier (2 – 1) lors de la sixième et dernière journée des qualifications.

Un sit-in a été organisé samedi 6 avril dernier devant les locaux de la Fédération togolaise (FTF) à Lomé. Des fans en colère croient qu’il est temps de choisir des entraîneurs locaux.

“Il est temps que l’Afrique arrête de recruter ces entraîneurs expatriés, qui perçoivent des salaires exorbitants, mais ne produisent finalement aucun résultat. Est-ce à dire que le problème vient des entraineurs ? “, lance le pasteur Edoh Komi, organisateur de cette manifestation.

Il est temps que l'Afrique arrête de recruter ces entraîneurs expatriés, qui perçoivent des salaires exorbitants, mais ne produisent finalement aucun résultat.

De l’avis des analystes sportifs comme Herbet Awoudji , le problème est enraciné dans des défaillances administratives et de gestion.

“Le Togo a jusqu‘à présent participé à quatre tournois de la CAN, mais a perdu dans quatre autres tournois et à chaque fois, on a toujours manqué une CAN d’intervalle à chaque participation. Est-ce à dire que le problème vient des entraineurs ? À chaque fois, on s’est toujours attaqué aux entraîneurs, on a toujours demandé de renvoyer les entraîneurs et c’est ce qui a toujours été fait, mais le résultat donne toujours la même chose. Aujourd’hui, on est là à réclamer le départ de Claude Leroy. De 2006 à aujourd’hui, le Togo a connu 13 changements d’entraîneurs qui n’ont résolu aucun problème.”

La nomination de Leroy en 2016 avait fait naître l’espoir qu’il revitaliserait les Éperviers en difficulté.

Le contrat du sélectionneur français a officiellement pris fin le 6 avril. Il avait déclaré en fin mars qu’il respecterait les termes de son contrat et partirait si son équipe ne parvenait pas à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations.