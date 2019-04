Au Nigeria, la technologie se met au service de l'immobilier

Le marché de l’immobilier au Nigeria connaît un véritable boom du fait d’une meilleure vitesse internet et des smartphones plus accessibles.

Dans les différentes villes du pays, propriétaires et locataires utilisent des solutions en ligne pour se rencontrer. Et depuis quelques années, un marché immense s’est ouvert pour de nombreuses entreprises. Elles ciblent leurs clients sur les plateformes de messageries les plus populaires.

“J’ai vu qu’un marché émergeait quelque part autour de 2014 lorsque l’usage des smartphones s’est popularisé au Nigeria. Avec des smartphones moins cher et des données plus accessibles, WhatsApp est devenue virale. Cette activité a permis aux gens de comprendre qu’ils pouvaient obtenir davantage d’internet à des coûts réduits, qu’ils pouvaient faire des choses intelligentes et efficientes”, se félicite Fikayo Ogundipe, co-fondateur de la plateforme Propertypro.

La plupart des entreprises du secteur de l’immobilier en ligne font payer des frais d’inscription aux agents immobiliers, tandis que les développeurs touchent une commission sur chaque transaction réussie.

L’opération n’est toutefois pas sans risque dans un pays comme le Nigeria où la régulation est très peu appliquée en ce qui concerne le marché de l’immobilier. Ici, n’importe qui peut devenir agent immobilier sur une simple déclaration. Le défi des agences en ligne est désormais de créer un système de certification pour identifier les agents qualifiés.