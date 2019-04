Le rappeur Nipsey Hussle, d'origine érythréenne, tué par balles à Los Angeles

Le hip-hop américain est en deuil après l’annonce du décès de Nipsey Hussle. Le rappeur a été tué par balles ce dimanche, devant l’un de ses magasins de vêtements dans le sud de Los Angeles.

Ermias Asghedom, de son vrai nom a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort. La nouvelle a suscité une vague d’hommage, émus, aux Etats-Unis.

“Cela n’a aucun sens ! Mon esprit est révulsé ! Mon Dieu faites que son âme repose en paix et apportez votre réconfort divin à tous ses proches !”, a réagi la chanteuse Rihanna sur Twitter.

“Parti trop tôt”, a écrit le rappeur Snoop Dogg sur Instagram. “Je suis si triste maintenant, je vais repenser aux bons moments que nous avons eu ensemble”.

Le Canadien Drake a déclaré que son “énergie (était) au plus bas” après avoir appris la nouvelle. “Tu étais une vraie inspiration pour ta communauté et pour nous tous”.

Issu de la scène hip-hop underground, Nipsey Hussle avait débuté en vendant ses propres « mixtapes » dont la plus célèbre, « Crenshaw », était sortie en 2013.

Son premier album studio, « Victory Lap », encensé par la critique, lui avait valu en février une nomination pour le Grammy Award du meilleur album rap.

Un engagement pour sa communauté

Ancien membre de gang, Nipsey Hussle n’a jamais oublié d’où il venait. Son implication dans des projets communautaires, de la reconstruction du terrain de basket d’une école primaire à l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques aux jeunes du sud de Los Angeles étaient connus de tous. L’année dernière, il avait ouvert un espace de coworking spécialisé dans le mentorat et les nouvelles technologies, un « pont entre la Silicon Valley et le quartier », disait-il.

“Cela ne va pas être un bon notre communauté, nous avons perdu une légende, quelqu’un qui a inspiré les autres, qui est parti de rien, jusqu’au sommet, et nous avons besoin de gens comme lui”, a réagi D. Johnson, un fan de l’artiste.

En Erythrée, d’où était originaire le père de Nipsey Hussle, le ministre de l’information Yemane Meskel a adressé ses condoléances à la famille de l’artiste ainsi qu‘à ses proches. L’année dernière, le rappeur y avait effectué une visite avec son père et son frère au cours de laquelle il a rencontré le président érythréen Isaias Afwerki. Sa première visite en 14 ans dans ce pays de la Corne de l’Afrique.

Le rappeur laisse derrière lui une compagne, Lauren London, et deux enfants… Il avait 33 ans.