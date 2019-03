Gabon : premier Conseil des ministres depuis le retour « définitif » d'Ali Bongo au pays

Une semaine après son retour « définitif » au pays, le président gabonais Ali Bongo Ondimba préside ce vendredi son premier Conseil des ministres.

L’annonce a été faite jeudi soir par la présidence. « Conseil des ministres ce vendredi 29 mars à la présidence de la République, présidé par S.E Ali Bongo Ondimba », peut-on lire dans un tweet du service de communication du Palais du bord de mer.

Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été énumérés, cette réunion du cabinet se tient juste une semaine après son retour le 23 mars du Maroc où il était en convalescence du fait d’un accident vasculaire cérébral qui l’avait frappé en octobre dernier à Ryad en Arabie Saoudite.

Et depuis lors, des voix s‘élèvent au sein de l’opposition pour émettre des réserves voire des doutes sur la capacité physique et mentale d’ABO à diriger le pays. Ce Conseil des ministres devrait être une opportunité de plus pour démontrer que l‘énergie du président a décuplé.

Reste cependant à savoir si l’opposition qui exige une « expertise médicale » sera enfin persuadée.