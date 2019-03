Ali Bongo de retour au bercail après des mois de convalescence au Maroc suite à l’accident vasculaire cérebral dont il a été victime en Arabie Saoudite le 24 octobre 2018.

Le président gabonais a été accueilli samedi à Libreville pour ce retour définitif, par des milliers de ses sympathisants. Ainsi que par les cadres du parti démocratique gabonais, au pouvoir. Une mobilisation qui n’a pas laissé, l’intéressé indifférent.

‘‘Je vous remercie de cet accueille cet accueille me touche c;est un accueille qui est vraiment ça me touche et je vous remercie sincèrement et je tien à vous dire merci.” a affirmé le président gabonais à son arrivée à Libreville.

Pour les partisans d’Ali Bongo, ce retour est tout sauf une mauvaise nouvelle, tant il sonne le glas des appréhension sur l‘état de santé de leur leader mais surtout sur sa capacité à diriger leur pays. Difficile donc samedi pour les pro-Bongo de faire l‘économie de leur joie.

Un retour à la normale en somme pour ces supporters. Salué en musique, non sans danse.