Football : le Sénégal affronte le Mali en match amical

Qualifiée pour la CAN 2019, l‘équipe de football du Sénégal va huiler sa machine au cours d’un match amical. Les Lions de la Téranga affrontent les Aigles du Mali à Dakar ce mardi. Un match sans véritable enjeu.

Pour Aliou Cissé et ses hommes, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation à la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en juin prochain en Egypte.

“Aujourd’hui, ce match contre le Mali restera un match amical quand même. Que ce soit mon homologue malien ou moi, nous aurons à cour de peaufiner, de pouvoir donner la possibilité à nos garçons, aux nouveaux joueurs que l’on a fait venir du temps de jeu”.

Samedi, le Sénégal et le Mali ont bouclé la phase éliminatoire de la CAN 2019 sur une bonne note. Les deux voisins se sont imposés respectivement contre Madagascar (2 – 0) et le Soudan du Sud (3 – 0).

