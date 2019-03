CAN Egypte 2019 : les équipes qualifiées sont au complet

La dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 a rendu sa copie ce week-end. Toutes les 24 équipes qui prendront part à cette grand-messe du football sur le continent sont connues.

L’Afrique du Sud a décroché le dernier billet pour la compétition en venant à bout dimanche soir de la Libye (2-1) dans le groupe E grâce à un doublé de Percy Tau. Déjà dans l’après-midi, c’est le Zimbabwe et la RD Congo qui se qualifiaient en dominant respectivement le Congo (2-0) et le Liberia (1-0) dans le groupe G.

Dans cette série des équipes qualifiées, le Burundi a rejoint Madagascar et la Mauritanie, dans la liste des pays qui participent pour la première fois à une phase finale de la CAN. Le Burundi a obtenu son passeport samedi dernier grâce à un match nul (1-1) contre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang à Bujumbura dans le groupe C. Une qualification qui permet à l’Afrique de l’Est d’avoir quatre représentants dans ce tournoi à savoir : l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya.

Pour cette première CAN à 24 pays de l’histoire, on notera aussi les éliminations du Burkina Faso, troisième de la dernière édition, tout comme le Togo d’Emmanuel Adebayor, ainsi que la Zambie, vainqueur de la CAN 2012.

Voici les 24 pays qui participeront à la CAN 2019

Le tirage au sort de la phase de groupes se déroulera le 12 avril prochain au Caire. La 32e édition de la coupe d’Afrique des nations aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte. Le Cameroun défendra le titre qu’il a remporté en janvier 2017 au Gabon.