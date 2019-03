Classement des pays heureux du globe : des Africains dénoncent un classement biaisé

Les Nations unies viennent de livrer un rapport sur les pays les plus heureux dans le monde. En contrebas de la Finlande classée nation la plus heureuse, se trouvent des pays africains dont le Soudan du Sud, pays le moins heureux selon le rapport. Un classement qui n’a pas manqué de susciter l’ire d’internautes africains qui pointent un rapport partial et non pertinent.

Une simple interrogation sert de base au débat : pourquoi les Africains doivent toujours figurer au bas de la liste. Et pour les internautes mécontents, ce dernier rapport onusien est un exemple patent de la marginalisation de l’Afrique face à l’Europe, alors que le bonheur est un état “relatif”.

Dans le classement, le pays africain où les populations se sentent les plus heureuses, est Maurice. Et l‘île n’occupe que la 57e place du classement général. Une internaute s‘étonne par exemple que la Finlande, un pays où le taux de suicide est l’un des plus “élevés” au monde fasse figure d’exemple.

Les auteurs du rapport affirment que leur sondage, mené entre 2016 et 2018 sur 1 000 personnes à travers le monde est “une enquête historique sur l‘état du bonheur dans le monde qui classe 156 pays selon la joie avec laquelle leurs citoyens se perçoivent eux-mêmes”. Pour y parvenir, ils ont tenu compte de données sur le bonheur et la communauté.

Les pays au bas du classement, expliquent-ils, sont handicapés par une combinaison de contraintes économiques, politiques et sociales.

Certains internautes, quant à eux, estiment que les Africains ne peuvent prétendre être heureux à leur manière, sans tenir compte des indispensables pour l‘être. Parmi ces conditions du bonheur, un système de santé efficace, la sécurité sociale, des infrastructures de qualité ou encore une alimentation de qualité.

Les pays africains les plus heureux

1. Maurice (57 in the world)

2. Libye (72)

3. Nigeria (85)

4. Algérie (88)

5. Maroc (89)

6. Cameroun (96)

7. Ghana (98)

8. Côte d’Ivoire (99)

9. Bénin (102)

10. Congo Brazaville (103)

Pays africains les moins heureux

10. Madagascar (143)

9. Lesotho (144)

8. Burundi (145)

7. Zimbabwe (146)

6. Botswana (148)

5.Malawi (150)

4. Rwanda (152)

3. Tanzanie (153)

2. République centrafricaine (155)

1. Soudan du Sud (156)