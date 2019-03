47 milliards de dollars pour financer le climat en Afrique

Une enveloppe de 47 milliards de dollars afin de contrer les effets du changement climatique en Afrique.

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement promettent d’investir massivement d’ici 2025 pour accompagner la transition écologique sur le continent.

« Chaque investissement que vous faisons vise à aider l’Afrique à exploiter son potentiel en matière d‘énergie solaire, confie le président de la BAD Akinwumi Adesina. Vous savez que le Maroc possède la plus grande centrale solaire au monde, Ouarzazate. Nous avons investi dans l‘éolien en tant que Banque africaine de développement, ici, le projet du lac Turkana (310 MW) est la plus grande centrale éolienne d’Afrique, mais nous avons également beaucoup investi dans la géothermie ici, dans la vallée du Rift, au Kenya, au Rwanda, et nous en avons une également en RDC, Ruzizi, et aussi au Burundi ».

Les annonces de financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ont été faites en marge de la 4e Assemblée générale des Nations unies sur l’environnement.