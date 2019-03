En Algérie, le "non" à un 5e mandat de Bouteflika se dit aussi en humour

Depuis près d’un mois, des Algériens descendent dans les rues des grandes villes du pays pour crier leur ras-le-bol à un régime en place depuis des décennies, porté par le chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika. Si la colère gronde, il n’en demeure pas moins que les Algériens ont gardé une touche de leur identité culturelle : l’humour.

Pas de violence, mais des piques là où ça fait mal. Tel semble être le mot d’ordre des manifestants algériens déterminés à favoriser une alternance démocratique dans leur pays. Rassemblés pour le quatrième vendredi consécutif dans les grandes villes du pays, ils ont de nouveau brandi des messages chargés d’exaspération, mais souvent teintés d’une bonne dose d’humour.

“On veut une Algérie illuminée par sa jeunesse, pas assombrie par sa vieillesse”, pouvait-on lire ce vendredi sur des pancartes. “Vous faites semblant de nous comprendre, on fait semblant de vous écouter”, chargeait un autre manifestant. Sur les réseaux sociaux, les réactions – globalement hostiles – ne cessent de se délecter de ce clin d‘œil à l’humour, devenu un remède à la confiscation du pouvoir.

? Les algériens ne font rien comme les autres. « Cyber révolution » ? Non. « Printemps arabe »: Non.

Une révolution sans main mise étrangère, sans répression, et avec pour seules armes: la determination, l’unité et l’Humour…???

Un best of des affiches ?#Algerie#Djibouti pic.twitter.com/aICrWUDHNe