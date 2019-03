Burundi : 6 lycéennes arrêtées pour avoir gribouillé une photo du président

Six écolières de la province de Kirundo, dans le nord-est du Burundi, ont été arrêtées mardi et placées en garde à vue pour des gribouillages sur une photo du président Pierre Nkurunziza dans des manuels scolaires, a-t-on appris jeudi auprès d’une ONG locale et d’un enseignant.

Agées de 15 à 19 ans, elles ont été arrêtés sur ordre du procureur de Kirundo, a annoncé à l’AFP la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l’enfance (FENADEB), une plateforme qui regroupe 48 organisations de la société civile au Burundi.

Selon la même source, elles sont accusées d‘être les responsables de gribouillages trouvés sur une photo du président Nkurunziza dans cinq livres de Sciences humaines appartenant à leur école, l’Ecole fondamentale de Akamuri de Kirundo.

Un écolier de 13 ans arrêté dans la même affaire a été “immédiatement” relâché car il n’a pas atteint la majorité pénale, fixée à 15 ans au Burundi, selon l’ONG locale. Aucun responsable administratif ou judiciaire de Kirundo n’était joignable jusqu’à jeudi à la mi-journée.

Un enseignant de l‘école a confirmé les arrestations, sous couvert de l’anonymat. “Cela faisait trois ans qu’aucun responsable n’avait contrôlé ces livres, ce qui n’a pas empêché le directeur d’incriminer toutes celles qui ont eu ces livres entre leurs mains au cours des dernières semaines”. Ces écolières n’ont pas encore été inculpées, selon ces sources.

Plusieurs écoliers avaient été condamnés en 2016 jusqu‘à 20 ans de prison pour outrage au chef de l’Etat et atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et des centaines d’autres expulsés de leurs écoles dans des cas similaires. Ils avaient finalement été blanchis et réintégrés dans les écoles face au tollé international suscité par ce scandale.

