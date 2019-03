"L'intelligence cachée des plantes" dévoilée

Les scientifiques en France ont dévoilé ce qu’ils ont qualifié “d’intelligence cachée” des plantes.

À l’Institut National de Recherche Agronomique de Clermont-Ferrand, les chercheurs expérimentent une boule de lumière et une plante.

Nourrie de plus de 90 néons, l’usine de jonquilles est installée en position horizontale dans une sphère de lumière blanche contraignante.

Les plantes et les arbres s’adaptent à la lumière, au vent, etc. Les plantes ont aussi le sens du toucher et communiquent entre elles.