Congo : la rareté du poisson fait flamber les prix

Femmes, épouses, mères, elles se battent au quotidien en dépit de la crise économique qui frappe le Congo.

Elles se recrutent de plus en plus dans le secteur informel, les femmes à la tête des PME et PMI.

Pourtant à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, nous sommes allés à la rencontre des vendeuses de poissons qui font malheureusement face à une pénurie accrue de leurs produits dans un pays déjà frappé par la crise économique.