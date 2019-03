RDC : à Goma, soldats et étudiants sur le terrain des idées pour combattre l'insécurité

À Goma, capitale de la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC, l’armée organise une conférence-débat afin de discuter des stratégies à mener pour que la province se défende contre des milices qui y sèment la terreur depuis des décennies.

C’est un tweet des forces armées de RDC (FARDC) qui donne l’information. « Le général Ilunga Mpeko, commandant de la 34è région militaire du Nord-Kivu anime une conférence-débat face aux étudiants de Goma sur la situation sécuritaire dans la province. Les FARDC souhaitent impliquer la jeunesse », peut-on lire dans le texte.

Le Général Ilunga Mpeko, commandant de la 34è région militaire du Nord-Kivu, anime une conférence-débat face aux étudiants de Goma sur la situation sécuritaire dans la province. Les FARDC souhaitent ainsi impliquer la jeunesse dans la recherche de la paix et de la stabilité.

En attendant les conclusions, des observateurs saluent déjà l’initiative. « Un vent nouveau souffle sur le Congo. Il se fait un bruit qui annonce de bonnes choses depuis près de 60 ans maintenant », s’est félicité par exemple Mike Sind sur Twitter.

Des félicitations liées à un contexte sécuritaire des plus accablants. Depuis plus de 20 ans, des provinces de la RDC dont l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Haut-Uele subissent quotidiennement les attaques de groupes armés. Mardi, deux soldats ont été tués dans une attaque de la milice Maï-Maï contre une position de l’armée à Butembo.

Parfois soutenues par des voisins, ces milices se battent ou affrontent la force publique et la mission de l’ONU (Monusco) entre autres, pour le contrôle des ressources naturelles dont regorge la zone.

Cette approche participative de l’armée pourrait, dans une certaine mesure, aider les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes et efficientes. Surtout que, pendant la campagne électorale, le président Tshisekedi à l’instar de plusieurs autres candidats à la présidentielle du 30 décembre dernier, avait promis de mettre fin aux violences à l’est de la RDC.

