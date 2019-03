L'art pour défier la politique en Afrique

Les arts ont toujours été un moyen incontestable de contrer le pouvoir – de la Sud-Africaine Miriam Makeba pendant le gouvernement de l’apartheid, au Nigérian Fela Kuti face à la réprimande des dirigeants post-coloniaux.

En Ouganda, la popularité du musicien Bobi Wine parmi ses fans était suffisante pour le catapulter de roi du Ghetto à un législateur.

Au Zimbabwe, les humoristes Samantha ‘Gonyeti’ Kureya et Sharon ‘Maggie’ Chideu ont été arrêtés et accusés d’avoir porté l’uniforme de la police de la République du Zimbabwe (ZRP). Gonyeti et Maggie sont bien connues pour leurs sketches satiriques sur Bustop TV, un réseau de télévision en ligne.

Au Sénégal, le mouvement de protestation dirigé par le groupe ‘‘Y’en a Marre’‘, dirigé par les artistes hip-hop Keur Gui. Pour le gouvernement, leur musique incarne la rébellion. Pour les gens, leurs paroles sont un appel urgent à la liberté.

Romuald Hazoumé, du Bénin, transforme le matériau le plus simple en un mégaphone diffusant des messages importants sur la vie en Afrique. On peut également citer Teddy Afro, de l’Éthiopie, le rappeur Smarty du Burkina Faso, l’artiste slamois Kmal Radji du Bénin, le groupe musical Sauti Sol du Kenya et le Gabonais Movaiz Halaine.

Tous ces artistes, que ce soit dans la musique, la comédie ou la peinture, ont tous un point commun : ils sont courageux et doivent être salués.

Une chronique de Nyasha Mutizwa