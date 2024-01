Italie-Afrique : réactions diverses au plan de développement Mattei

L'ONU et d'autres organisations internationales ont accueilli avec prudence lundi le sommet des dirigeants africains de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, visant à illustrer le grand plan de développement de l'Italie pour le continent qui, espère son gouvernement, endiguera les flux migratoires.

Meloni a ouvert le sommet au Sénat italien, espérant que son plan diversifierait également les sources d'énergie et forgerait une nouvelle relation entre l'Europe et l'Afrique.

La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, Amy Pope, a salué les discussions qui ont eu lieu lors du sommet, mais a mis en garde contre une réduction des missions de sauvetage en mer Méditerranée.

"Le gouvernement italien a été très actif en fournissant une aide au sauvetage. Mais cela ne peut pas être le cas uniquement. Nous avons besoin de l'engagement de plusieurs pays et d'une réelle reconnaissance du fait que ce sont des êtres humains qui souffrent en mer", a déclaré Pope.

"Il est peu probable que le plan ait un impact à court terme"

Giampaolo Silvestri, secrétaire général de l'AVSI, l'une des principales fondations italiennes à but non lucratif pour le développement en Afrique, a déclaré qu'il est peu probable que le plan ait un impact à court terme lorsqu'il s'agit de contenir la migration irrégulière en provenance d'Afrique.

Deux douzaines de dirigeants africains, de hauts responsables de l’Union européenne et des Nations Unies et des représentants d’institutions financières internationales étaient à Rome pour le sommet, le premier événement majeur de la présidence italienne du Groupe des Sept.

L’Italie, qui est depuis des décennies au point zéro du débat sur la migration en Europe, promeut son plan de développement comme un moyen de créer des conditions de sécurité et économiques qui créeront des emplois en Afrique et décourageront ses jeunes d’entreprendre des migrations dangereuses à travers la mer Méditerranée.

Dans son discours d'ouverture, Meloni a présenté une série de projets pilotes dans des pays individuels qui, selon elle, permettraient à l'Afrique de devenir un exportateur majeur d'énergie vers l'Europe, pour l'aider à se sevrer de sa dépendance à l'égard de l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Meloni, première dirigeante italienne d’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fait de la lutte contre l’immigration une priorité de son gouvernement. Mais sa première année au pouvoir a vu une forte augmentation du nombre de personnes arrivant sur les côtes italiennes, avec quelque 160 000 l’année dernière.

"L’Afrique pourrait devenir une puissance d’énergie propre"

Le plan du gouvernement, nommé en l’honneur d’Enrico Mattei, fondateur du géant pétrolier et gazier public Eni, vise à élargir la coopération avec l’Afrique au-delà de l’énergie, mais de manière non prédatrice. Le plan comprend des projets pilotes dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, l'agriculture et les infrastructures.

L’Italie, qui sous le fascisme était une puissance coloniale en Afrique du Nord, a déjà accueilli des réunions africaines au niveau ministériel. Mais le sommet de lundi – qui s'est tenu au Sénat italien pour démontrer l'engagement de toutes les institutions publiques italiennes en faveur du projet – marque la première fois qu'il se déroule au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.

Le sommet comprend des présentations des ministres italiens détaillant divers aspects du plan. Un dîner de gala offert par le président italien Sergio Mattarella a eu lieu dimanche soir.

La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohammed, a souligné que seulement 15 % des objectifs de développement durable de l'ONU sont en bonne voie, alors que l'Afrique pourrait être une excellente opportunité pour développer les énergies renouvelables.

Avec notre population jeune dynamique et en plein essor, notre richesse en minéraux essentiels et les vastes perspectives d’énergies renouvelables en Afrique, l’Afrique pourrait devenir une puissance d’énergie propre et un centre de services numériques, et le prochain grand centre manufacturier du monde », a déclaré Mohammed au Sénat italien.

Alors que le sommet commençait, les députés verts et d’opposition italiens ont prévu une contre-conférence à la chambre basse du parlement italien pour critiquer le plan Mattei comme une « boîte vide » néocoloniale qui cherche à exploiter à nouveau les ressources naturelles de l’Afrique.

Parallèlement au plan Mattei, le gouvernement de Meloni a conclu des accords controversés avec des pays individuels pour tenter d'atténuer le fardeau migratoire qui pèse sur l'Italie.