ONU : le Conseil de sécurité appelle à un cessez-le-feu immédiat en RDC

Face à la dégradation alarmante de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé mercredi à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu’à la réouverture des couloirs humanitaires dans les zones occupées par les groupes armés.

L'Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs a dressé un tableau sombre de la situation : le cessez-le-feu n'est toujours pas effectif, les violations du droit international et des droits de l'homme persistent et la crise humanitaire continue de s'aggraver, tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, qui ont vu augmenter le nombre de nouveaux arrivants en provenance de la RDC.

Les violences dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, toujours sous contrôle de factions rebelles, ont des conséquences dramatiques sur les civils, en particulier les femmes et les enfants. La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a dénoncé l'ampleur des exactions subies par les plus vulnérables : l'UNICEF estime que pendant la phase la plus intense du conflit de cette année dans l'est de la RDC, un enfant a été violé toutes les demi-heures. Cela met clairement en évidence une crise systémique dans laquelle le viol et d'autres formes de violence sexuelle sont utilisés comme arme de guerre pour détruire des vies, des familles et des communautés

Alors que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773 en faveur d’un cessez-le-feu, sa mise en œuvre sur le terrain reste limitée. La RDC continue d’appeler la communauté internationale à faire respecter cette décision dans l’espoir de mettre fin à une spirale de violence qui déstabilise l’ensemble de la région.