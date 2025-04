Soudan : deux ans de guerre et toujours aucune issue

Le 15 avril 2023 marquait le début d’un conflit sanglant entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Deux ans plus tard, le Soudan fait face à une crise humanitaire majeure.

Depuis deux ans, le Soudan est le théâtre d'une guerre civile dévastatrice. Le conflit oppose l’armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire puissante. Ce face-à-face brutal a plongé le pays dans un chaos sans précédent, provoquant des milliers de morts et le déplacement de millions de civils. Si la ville de Khartoum a été reprise par les forces armées, elle n’en reste pas moins sinistrée. Les infrastructures ont été détruites, les services de base sont hors service et les habitants vivent dans une extrême précarité. "La situation s’améliore, mais pas assez. Les besoins restent énormes", explique Sheldon Yett, représentant de l’UNICEF au Soudan."La ville était l’un des épicentres du conflit. Les zones de guerre laissent toujours derrière elles des besoins immenses."

La peur est encore palpable dans la capitale. Les rumeurs de bombes non explosées, les pénuries, et l'absence de services essentiels empêchent toute tentative de retour à une vie normale. "Les gens sont terrifiés. Ils s’inquiètent pour leurs enfants, leurs moyens de subsistance. Toute la ville a été dévastée", ajoute Sheldon Yett.

Darfour : une tragédie dans la tragédie

La situation au Darfour reste alarmante. Le week-end dernier, plus de 300 civils ont été tués lors d’un nouvel épisode de violences. Cette région, déjà marquée par des décennies de conflit, continue de subir les conséquences d’une instabilité chronique. Les deux camps sont accusés de crimes de guerre, selon des organisations internationales. Les organisations humanitaires, comme l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial, appellent à une mobilisation rapide pour éviter une catastrophe encore plus grave.