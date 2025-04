Soudan : exode massif après une offensive meurtrière des FSR au Darfour

Nouvelle flambée de violence au Soudan. Dans le nord du Darfour, les Forces de soutien rapide (RSF) ont lancé une attaque meurtrière ce week-end contre plusieurs camps de déplacés internes et la ville d’el-Fasher, l’un des derniers bastions tenus par l’armée régulière dans la région.

Les combats ont visé notamment les camps de Zamzam et Abu Shouk, deux sites abritant plus de 700 000 personnes ayant fui les précédentes vagues de conflit. Selon un responsable onusien, l’offensive a duré deux jours, causant la mort de plus de 100 civils, dont une vingtaine d’enfants et neuf travailleurs humanitaires. Une nouvelle attaque a été signalée samedi, semant la panique parmi les survivants.

Au moins 2 400 personnes ont été contraintes de fuir à nouveau, selon la Coordination générale pour les personnes déplacées et les réfugiés, une organisation locale. Ces déplacements de population viennent alourdir un bilan humain déjà accablant : en deux ans de guerre civile, plus de 24 000 personnes ont perdu la vie, un chiffre probablement sous-estimé selon les activistes.

Malgré la reconquête symbolique de Khartoum par l’armée soudanaise fin mars, les RSF et leurs alliés conservent le contrôle de vastes territoires dans l’ouest du pays, notamment au Darfour. El-Fasher reste ainsi un point de tension stratégique, où l'issue militaire reste incertaine.

Le conflit, déclenché en avril 2023, a entraîné l’une des plus graves crises humanitaires au monde. Près de 25 millions de Soudanais – soit la moitié de la population – sont aujourd’hui confrontés à une insécurité alimentaire extrême. Les camps ciblés par les RSF figurent parmi les cinq zones du pays les plus affectées, selon le système IPC de classification de la faim.

Alors que les combats se poursuivent, les perspectives d’un cessez-le-feu durable semblent encore lointaines.