Soudan : les FSR revendiquent la prise du camp de Zamzam

Au Soudan, les forces de soutien rapide revendiquent le contrôle du camp de Zamzam au Darfour. Le groupe paramilitaire affirme avoir repris le camp à l'armée régulière.

Vendredi, les FSR avaient lancé des assauts au sol et dans les airs sur la capitale assiégée du Darfour du Nord, El-Fasher, et sur les camps de déplacés de Zamzam et d'Abu Shouk, situés à proximité.

La localité est en proie à la famine en plein cœur de la région du Darfour occidental.

Deux jours de bombardements et de fusillades intenses dans ce camp de Zamzam et dans les environs ont tué au moins 100 personnes, dont des enfants et des travailleurs humanitaires, selon les Nations unies.

Les soldats du Général Hemetti ont déclaré dans un communiqué dimanche qu'ils avaient déployé "des unités militaires" pour sécuriser les civils et le personnel médical humanitaire dans la ville.

Ces dernières semaines, les FSR ont intensifié les attaques contre les camps de réfugiés autour d'El-Fasher dans le but de s'emparer de la dernière capitale du Darfour qui leur échappait jusque-là.

À environ 180 km à l'est d'El-Fasher, à Um Kadadah, des militants ont également signalé que les paramilitaires avaient tué 56 civils au cours de deux jours d'attaques contre une ville dont ils s'étaient emparés sur la route d'El-Fasher.