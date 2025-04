Saint-Domingue : le bilan de l'effondrement d'une discothèque grimpe à 98 morts

Un drame d'une ampleur inouïe a frappé Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine : le toit de la discothèque Jet Set s’est effondré dans la nuit du lundi 7 avril au mardi 8 avril.

Le bilan provisoire fait état de 98 morts, dont plusieurs personnalités, comme le célèbre chanteur de merengue Rubby Pérez, décédé sous les décombres.

L'incident s'est produit à 04h45 GMT, au moment où la discothèque était pleine, avec entre 500 et 1 000 personnes présentes, dont de nombreuses célébrités. Parmi les victimes figure le légendaire chanteur de merengue, Rubby Pérez, surnommé "la voix la plus aiguë du merengue", qui a tragiquement perdu la vie sous les décombres. D'autres personnalités publiques, comme la gouverneure de la province de Monte Cristi, Nelsy Cruz, et les anciens joueurs de baseball Tony Blanco et Octavio Dotel, figurent également parmi les victimes.

Les équipes de secours, mobilisées par centaines, poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants, mais les chances de retrouver des personnes en vie diminuent avec le temps.

Le président dominicain, Luis Abinader, s'est rendu sur place et a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de cette tragédie. Il a également promis une enquête approfondie pour comprendre les causes exactes de l'effondrement.

La discothèque Jet Set a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes et assure collaborer pleinement avec les autorités pour éclaircir cette catastrophe. Pendant ce temps, des centaines de proches se rassemblent aux abords des hôpitaux et de la morgue, dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de leurs proches disparus.

Ce drame rappelle les précédents incidents tragiques survenus dans le pays, comme l'explosion à San Cristobal en 2021, ou l'incendie dans une prison en 2005.