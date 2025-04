RDC : l'offensive du M23 aggrave la situation humanitaire, selon l'ONU

Un rapport de l’Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo révèle que le violences sexuelles liées au conflits perdurent.

Ces dernières résultent de l’offensive lancée par le M23, soutenu par le Rwanda dans l’est de la RDC. Ces affrontements ont aggravé la crise humanitaire.

"Permettez-moi de souligner avec une grande inquiétude que, depuis le début de l'année, les Nations unies ont recensé 602 victimes d'exécutions extrajudiciaires et sommaires commises par toutes les parties au conflit dans les seules provinces du Nord et du Sud-Kivu. Dans la province d'Ituri, au nord-est, plusieurs groupes continuent de tuer, de mutiler et d'enlever des civils...Sans action concrète, la violence actuelle pourrait bien embraser toute la région. Les risques d'une telle catastrophe augmentent de jour en jour"., a alerté Nada Al-Nashif, Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, (OHCHR).

La Haut Commissaire adjointe a noté que depuis la dernière mise à jour du Conseil en octobre, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est efforcé de fournir un soutien technique aux autorités pour renforcer l'état de droit, faire avancer la justice transitionnelle et renforcer la lutte contre l'impunité, en dépit de cette dernière vague de violence.