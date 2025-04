ONU : la France prend la présidence tournante du Conseil de Sécurité

La France a pris la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d'avril, avec l'ambassadeur Jérôme Bonnafont à la tête de l'organe directeur.

M. Bonnafont a déclaré que l'ordre du jour consistait à diriger le Conseil afin de s'assurer qu'il s'occupe des guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Haïti.

M. Bonnafont a souligné que pour le Conseil de sécurité, la question la plus urgente est de savoir si les annonces concernant les discussions sur le cessez-le-feu en Ukraine produiront des résultats.

"En tant que président du Conseil de sécurité, nous serons ouverts à toute suggestion des membres afin que ce qui se passe actuellement entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie soit poussé dans la bonne direction par les Nations unies en tant qu'obligation.

Au cours du mois, le Conseil de sécurité devrait se réunir pour son débat public trimestriel sur le Moyen-Orient et la création d'un Etat palestinien. M. Bonnafort a déclaré que la situation était "très préoccupante", ajoutant que le Conseil devrait agir sur un certain nombre de points, notamment Gaza et le conflit israélo-palestinien, plus largement, le Liban et la Syrie.