Afrique du Sud : la salvinia, une menace pour l'univers aquatique

La Salvinia minima, une plante aquatique sud-américaine qui est à la fois indésirable et envahissante, menace les écosystème aquatiques en Afrique du Sud.

Cette plante et d'autres invasives comme elles bloquent la lumière du soleil, et si elles bloquent la lumière du soleil dans la masse d'eau, il ne peut y avoir d'oxygène dans cette masse d'eau parce que les plantes de cette masse d'eau ne créeront pas d'oxygène par photosynthèse. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de poissons, pas de crabes, pas d'insectes. L'écosystème aquatique est donc complètement détruit ou altéré", explique Julie Coetzee, chercheuse à l'Institut sud-africain pour la biodiversité aquatique :

Des chercheurs utilisent de petits coléoptères noirs appelés "charançons". Les insectes ayant permis de lutter contre la salvinia en Floride.

"Ces insectes ont été importés de Louisiane et la raison pour laquelle nous les avons importés est qu'ils ne sont pas indigènes à la Louisiane, c'est la Louisiane aux États-Unis, ils ont cette plante comme une espèce invasive problématique et ils ont un très bon programme de biocontrôle sur cette plante", affirme Julie Coetzee.

Selon les chercheurs, la Salvinia minima a connu deux périodes de croissance considérable 2021 et 2022. Elle profite notamment de la forte teneur en nitrates de l'eau.

Face à la menace, les autorités sud-africaines évoquent la nécessite d’adopter les moyens naturels.

"Nous devons évidemment laisser le processus biologique suivre son cours, parce qu'il s'agit en grande partie, vous le savez, d'un processus visant à traiter et à résoudre le problème des espèces exotiques envahissantes. Je suivrai donc l'exemple du professeur Julie et dirai que d'ici un an environ, nous devrions commencer à voir une certaine forme de différence", affirme Sello Seitlholo, vice-ministre sud-africain de l'eau et de l'assainissement .

Outre l’Afrique du Sud, la Salvinia menace aussi déjà le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique.