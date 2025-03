Turquie : plus de 1 130 arrestations lors des manifestations pour Imamoglu

Après avoir passé sa première nuit en détention, Ekrem Imamoglu a été désigné ce lundi 24 mars candidat à la présidentielle pour le CHP. Malgré une répression de plus en plus forte, les manifestations contre le régime d’Erdogan ne cessent de se multiplier. Depuis le début du mouvement mercredi dernier, plus de 1 130 manifestants ont été arrêtés, tandis que des journalistes ont également été interpellés.

L’arrestation du maire d’Istanbul continue de provoquer une vague de protestations inédites en Turquie. Depuis le 19 mars, des milliers de personnes défilent chaque jour à travers le pays, dénonçant ce qu’elles perçoivent comme une dérive autoritaire et une menace pour la démocratie.

Imamoglu a été emprisonné dimanche dernier par un tribunal turc, et il est accusé de « corruption » et de « terrorisme », en raison de ses liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Parmi les accusations portées contre lui figurent la création d’une organisation criminelle, le détournement de fonds publics et la manipulation d’appels d’offres. Il rejette fermement ces charges, les qualifiant de « calomnies inimaginables ».

En parallèle, le ministère de l’Intérieur l’a destitué de ses fonctions de maire. Cette arrestation est perçue par beaucoup comme une tentative de l’écarter de la présidentielle de 2028.

Malgré la répression croissante, l’ampleur des manifestations continue de grandir. Plus de 1 130 personnes ont été interpellées depuis le début des protestations, et les autorités ont mis en place des restrictions sur l’utilisation des réseaux sociaux.

Imamoglu, bien qu’en détention, reste déterminé à poursuivre son combat. « Je ne reculerai pas d’un pouce », a-t-il déclaré par l’intermédiaire de ses avocats. Ce mouvement rappelle celui de Gezi, qui avait commencé sur la place Taksim en 2013.

Les rassemblements populaires continuent de se multiplier chaque soir, et l’opposition critique vivement l’instrumentalisation de la justice, tout en appelant à la poursuite de la mobilisation.