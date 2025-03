Soudan : à Shambat, la réouverture d'une boulangerie donne de l'espoir

Le pain est un élément tellement essentiel de la vie au Soudan que la réouverture d'une boulangerie dans le quartier de Shambat, au nord de Khartoum, a rempli les gens d'un sentiment d'optimisme.

Les bâtiments du quartier portent les traces des combats qui ont éclaté au Soudan en avril 2023, et certains des services les plus élémentaires font toujours défaut. Mais l'odeur du pain frais provenant de la boulangerie locale, après une interruption de près de deux ans, redonne de l'espoir aux habitants de Shambat.

"Les débuts ont été difficiles, comme tous les débuts. Il n'y avait ni électricité ni eau. Mais grâce à Dieu, malgré les difficultés, nous avons travaillé dur et la boulangerie fonctionne toujours. Dieu merci. Tout est stable, nous n'avons pas de problèmes.", a déclaré Mostafa Taha, propriétaire d'une boulangerie.

Le Soudan a été plongé dans le chaos en avril 2023, lorsque des tensions latentes entre l'armée et les Forces de soutien rapide ont dégénéré en guerre ouverte dans tout le pays.

Des centaines d'habitants de Shambat sont revenus dans la région après que l'armée soudanaise l'a reprise aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui la contrôlaient jusqu'en octobre.

"Quand les gens ont vu la boulangerie fonctionner, quand nous avons vu un endroit qui pouvait nous fournir de la nourriture et des boissons, nous avons eu l'impression que la vie était rétablie.", a indiqué Aida Al-Shiekh, femme soudanaise vivant dans le quartier de Shambat.

La guerre s'est intensifiée au cours des derniers mois, l'armée réalisant des avancées considérables contre les forces de sécurité à Khartoum et ailleurs dans le pays.

La vie à Shambat reste toutefois très difficile. Les services de base comme l'électricité et l'eau sont largement inaccessibles. Pour remplacer le gaz de cuisine, les habitants du quartier ramassent du bois pour faire cuire leurs repas.

"Nous espérons que le Programme alimentaire mondial continuera à fournir une aide alimentaire jusqu'à ce que la situation devienne stable et que tous ceux qui sont impliqués dans les affaires ou qui veulent travailler sur le marché puissent ouvrir leurs magasins et leurs usines.", a expliqué Mohamed Ali, membre de « We are All Values », une organisation à but non lucratif qui travaille en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Les organisations humanitaires ont apporté leur soutien en fournissant des denrées alimentaires de base, notamment de la farine, de l'huile de cuisson, des lentilles et des haricots, par l'intermédiaire d'organisations locales en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

L'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières travaillent également avec des partenaires locaux pour aider les habitants de la région.

La guerre au Soudan a chassé plus de 14 millions de personnes de leur foyer et plongé certaines régions du pays dans la famine. Au moins 20 000 personnes ont été tuées, mais ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé.