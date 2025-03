Mozambique : Venancio Mondlane entendu par le procureur général

Sous une forte surveillance policière et accompagné de dizaines de partisans, Venance Mondlane, figure de l’opposition, est arrivé mardi au Bureau du procureur général à Maputo pour être entendu dans l'un des huit dossiers qui pèsent sur lui.

L'ex-candidat à la présidentielle est accusé d'avoir orchestré des violences lors des manifestations post-électorales et des troubles sociaux. Ces événements ont donné lieu à une plainte en novembre dernier, où le procureur général avait exigé une indemnisation de plus de 500 millions de dollars, au nom du « préjudice causé à l'État mozambicain » par son mouvement politique et le parti Podemos qui soutenait sa candidature.

Pendant son audition, Mondlane a également déposé une plainte contre la police mozambicaine, l'accusant d'avoir recouru à la violence contre 411 personnes de son « projet politique », un acte qui aurait entraîné la mort d'au moins 42 personnes.

Plus tard dans la journée, Mondlane a porté plainte contre le président Daniel Chapo, l’accusant d’avoir incité à la violence lors de ses récentes déclarations sur le « versement du sang » pour réprimer les manifestations. Il a aussi dénoncé une agression présumée à son encontre le 5 mars, lorsqu'il menait une marche dans la capitale. Au moins 16 personnes ont été blessées lors de cet incident.

Les tensions politiques sont vives à Maputo, et ces événements font monter la pression sur le gouvernement et l'opposition dans un climat de plus en plus tendu.