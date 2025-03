Guerre Russie-Ukraine : vers un cessez-le-feu de 30 jours ?

L'Ukraine a accepté mardi un cessez-le-feu immédiat de 30 jours négocié par les États-Unis si la Russie accepte le plan, ont déclaré des responsables.

Dans le cadre de ce plan, les États-Unis ont immédiatement levé leur interdiction de partager des renseignements avec l'Ukraine et reprendront leur assistance en matière de sécurité à ce pays, envahi par la Russie, il y a plus de trois ans.

L'Ukraine est prête à commencer à parler et à arrêter de tirer", a déclaré, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio à Jedda, en Arabie Saoudite". C'était après plus de sept heures de négociations dans cette ville entre des délégations américaine et ukrainienne de haut niveau.

Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ont convenu de conclure "dès que possible un accord global pour le développement des ressources minérales essentielles de l'Ukraine", selon une déclaration commune des gouvernements des deux pays.

Dans une déclaration, M. Zelenskyy a indiqué que le cessez-le-feu prévu mettrait fin à toutes les hostilités, "pas seulement pour les missiles, les drones et les bombes, pas seulement dans la mer Noire, mais tout au long de la ligne de front".

"L'Ukraine se félicite de cette proposition. Nous la considérons comme une étape positive et nous sommes prêts à l'accepter", a déclaré M. Zelenskyy. "Les États-Unis doivent maintenant persuader la Russie de faire de même. Si la Russie accepte, le silence prendra effet immédiatement."

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (R) assiste à la réunion entre les délégations ukrainienne et américaine à Jeddah, en Arabie saoudite, pour discuter des questions liées à la fin de la guerre russo-ukrainienne, le 11 mars 2025.

M. Rubio a déclaré : " Aujourd'hui, nous avons fait une offre que les Ukrainiens ont acceptée, de savoir un cessez-le-feu et des négociations immédiates pour mettre fin à ce conflit d'une manière qui soit durable et qui tienne compte de leurs intérêts, de leur sécurité et de leur capacité à prospérer en tant que nation ".

"Nous espérons que cette offre sera transmise aux Russes et qu'ils accepteront, qu'ils accepteront la paix ", a ajouté M. Rubio. "La balle est maintenant dans leur camp.

Dans une déclaration commune, les délégations américaines et ukrainiennes ont indiqué que le cessez-le-feu provisoire d'une durée d'un mois "peut être prolongé par accord mutuel des parties".

"Les États-Unis feront savoir à la Russie que la réciprocité russe est la clé de la paix.

Dans son allocution télévisée nocturne à l'Ukraine, M. Zelenskyy a déclaré : "Notre position est absolument claire : l'Ukraine a cherché la paix dès la première seconde de cette guerre, et nous voulons tout faire pour parvenir à la paix le plus rapidement et le plus sûrement possible, afin que la guerre ne revienne jamais".

Selon la déclaration conjointe de l'Ukraine et des États-Unis, les deux délégations "ont également discuté de l'importance des efforts d'aide humanitaire dans le cadre du processus de paix, en particulier pendant le cessez-le-feu susmentionné, y compris l'échange de prisonniers de guerre, la libération de détenus civils et le retour des enfants ukrainiens transférés de force", précise la déclaration.