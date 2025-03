Burundi : à l'épreuve de la guerre dans l'Est de la RDC

Au Burundi, depuis l'escalade du conflit dans l'est de la RDC en février dernier, les activités génératrices de revenus tournent au ralenti. Dans la région de Gatumba, zone frontalière de la RDC, à l'ouest du pays, le commerce et les transports sont les activités les plus impactées.

Une chute considérable qui se fait sentir sur l’économie de pas mal des familles exerçant leurs activités sur cette route nationale numéro 4, reliant Bujumbura et Uvira ville frontière de la République démocratique du Congo (RDC).

« Pour ces derniers jours, si on essaie de comparer avec le temps passé, notre rythme de travail a chuté. Cette comparaison est qu'aujourd'hui, on peut quitter la ville d'Uvira-RDC vers le Burundi avec que 2 personnes. Alors qu'avant cette situation, on avait plus de 5 passagers par voyage. Arrivée ici dans le parking du marché Sioni, on trouve désormais qu'une ou deux personnes au trop pour le retour, du coup, on rentre désormais à vide ». Déclare, Pascal Nt. Conducteur sur l’axe Bujumbura Gatumba- Uvira.

Pourtant, l’énorme volume des échanges commerciaux entre le Burundi et l’Est de la RDC faisait de la Nationale numéro 4 l’un des secteurs les plus économiquement rentable du Burundi.

Mais depuis lors, les Congolais ne viennent plus s’approvisionner dans l’un des marchés le plus importants de la capitale. Fiston Mulondani un autre chauffeur sur le corridor Uvira Gatumba regrette la situation.

« Notre boulot de transporteur était très bien avant la guerre. Parce que me réveillais le matin et j’amenais les passagers d'Uvira à Bujumbura sans m'inquiéter. Je pouvais faire trois tours voyages des deux côtés. Mais depuis mi-février tout a changé rien ne marche plus. Depuis quelques jours, on rentre bredouilles à la maison. Dans le parking, les chauffeurs ne sont là que pour des causeries. Le soir, ceux du Congo rentrent sans des clients ». Regrette, Fiston Mulondani, chauffeur de ligne.

Selon les statistiques de l’Office Burundais des Recettes (OBR), au 4e trimestre de 2023, plus de 89 % des exportations du Burundi vers les pays de l’Afrique centrale étaient destinées à la RDC. Ce pays constitue ainsi un grand marché d’écoulement pour les produits burundais. De même, certains commerçants burundais s’approvisionnent en RDC, notamment les vendeurs de pagnes.

Mais, avec la fermeture de la frontière et l’afflux massif des réfugiés cotés burundais, les activités commerciales vers la RDC sont à l’arrêt et l’on craint désormais une crise économique.