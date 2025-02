RDC : le Rwanda "regrette" les sanctions imposées par le Royaume-Uni

Le Rwanda a qualifié mardi de "regrettables" les mesures de sanction annoncées par le Royaume-Uni. Les autorités britanniques ont annoncé mardi qu'elles sanctionnaient le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles qui contrôlent maintenant deux grandes villes de l'est du Congo.

Le gouvernement rwandais, qui ne nie ni ne confirme son soutien aux rebelles du M23 sur le territoire congolais, a déclaré qu’il était déraisonnable d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais, déclare le gouvernement.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a présenté plusieurs mesures punitives pour le rôle joué par le Rwanda dans le conflit au Congo, notamment la suspension de l'aide financière directe qui n'inclut pas le soutien aux Rwandais les plus pauvres, l'arrêt de la participation de hauts responsables à des événements organisés par le gouvernement rwandais ainsi que la suspension de la coopération en matière de défense.

Dans un communiqué, le ministère rwandais des affaires étrangères a déclaré que ces mesures "n'aident en rien la République démocratique du Congo et ne contribuent pas non plus à trouver une solution politique durable au conflit" dans l'est du pays.

Ces sanctions interviennent quelques jours après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé des sanctions économiques à l'encontre du ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, James Kabarebe, ancien commandant de l'armée, estimant qu'il jouait un rôle central dans le soutien apporté par son pays aux rebelles du M23.**

Le groupe M23 a intensifié son contrôle territorial dans l'est du Congo depuis décembre, s'emparant des capitales provinciales de Goma et Bukavu.