RDC : reprise du trafic maritime entre Goma et Bukavu

Le trafic maritime entre les principales villes de de l'est a repris en début de semaine après plusieurs jours de suspension en raison des violents combats entre les FARDC et les rebelles du M23.

Parmi les passagers qui ont quitté le port de Goma mercredi, Patrick Nadège, il était impatient de retrouver sa famille à Bukavu. Le trafic maritime entre les villes congolaises de Goma et Bukavu a repris après plusieurs jours de suspension en raison des violents combats entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23, ramenant un semblant de normalité dans cette région turbulente.

Je sais qu'il est risqué de faire le trajet par par la route et je ne savais pas comment me rendre à Bukavu, alors quand j'ai entendu que la navigation était autorisée sur le lac Kivu, cela m'a rempli de joie je suis très heureux de pouvoir rejoindre ma famille en deuil à Bukavu, explique Patrick Nadège.

Les routes étant en mauvais état dans la majeure partie de l'est de la RDC, les petits bateaux qui sillonnent le lac Kivu restent le principal moyen de transport des personnes dans cette région troublée par des décennies d'instabilité. Les rebelles soutenus par le Rwanda se sont emparés des deux villes clés de l'est du Congo, riche en minerais, en moins d'un mois.

Outre les personnes, ce bateau a a son bord des denrées alimentaires, destinées à la vente dans le Sud-Kivu ou la situation humanitaire est critique. L'ONU a dénoncé la destruction de ses entrepôts par les rebelles : Tout le monde est heureux. Vous pouvez constater par vous-même qu'aujourd'hui nous avons des charges par rapport à hier. Nous venons de partir avec au moins 50 tonnes (de marchandises) par rapport à hier et je sais que les gens seront également heureux lorsque le bateau accostera à Bukavu s' enthousiasme Jean Bosco Barabona, capitaine de l'Emmanuel 1. Cependant, la reprise du trafic sur le lac Kivu ne signifie pas l'arrêt des combats.

Plus de 10 000 Congolais de Goma et Bukavu se sont réfugiés au Burundi, alors que le M23 occupe désormais Kamanyola, une ville frontalière entre Kigali et Bujumbura. L'ONU a accusé les rebelles soutenus par le Rwanda de tuer des enfants et d'attaquer des hôpitaux et des entrepôts stockant de l'aide humanitaire.