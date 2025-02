L'Aga Khan V entame son mandat avec une visite officielle au Portugal

Le prince Rahim al-Hussaini, récemment désigné Aga Khan V, a rencontré le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa à Lisbonne, jeudi. Cette rencontre s'est déroulée au Palácio de Belém, résidence officielle du président, où le prince a été chaleureusement accueilli.

Cette visite intervient après le décès de son père, l'Aga Khan IV, le prince Karim, survenu la semaine dernière. Conformément au testament de son père, Rahim al-Hussaini, âgé de 53 ans, a été nommé 50e imam héréditaire des musulmans chiites ismaéliens, succédant ainsi à son père à la tête de la communauté ismaélienne mondiale.

L'Aga Khan est considéré par ses fidèles comme un descendant direct du prophète Mahomet et est traité avec un respect comparable à celui d'un chef d'État. Cette rencontre symbolise un moment de transition pour la famille royale ismaélienne et pour les relations entre le Portugal et la communauté ismaélienne, qui dispose d'un réseau de développement particulièrement actif dans divers domaines sociaux et économiques.

Le président portugais a exprimé son soutien et sa reconnaissance envers l'Aga Khan V, soulignant l'importance de la collaboration entre le Portugal et la communauté ismaélienne dans les initiatives de développement et de coopération internationale.