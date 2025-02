Niger : au moins 10 soldats tués dans une embuscade

Une embuscade tendue par un "groupe de criminels" a tué au moins 10 soldats nigériens près de la frontière avec le Burkina Faso cette semaine, a déclaré la junte militaire au pouvoir au Niger.

Une unité d'intervention a été envoyée dans l'ouest du pays lundi pour arrêter des criminels qui volaient du bétail à Takzat, un village de l'ouest du Niger, selon un communiqué militaire diffusé mercredi soir.

"C'est au cours de cette opération qu'un groupe de criminels a tendu une embuscade au détachement des forces de sécurité intérieure, entraînant la perte de 10 de nos soldats". Le communiqué n'a pas précisé qui étaient les criminels.

Les assaillants ont réussi à s'enfuir, mais les militaires ont attrapé et neutralisé 15 "terroristes" mardi, ajoute le communiqué.

Le Niger, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Mali, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes djihadistes, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités de mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité. Les trois pays ont promis de renforcer leur coopération en établissant une nouvelle alliance de sécurité, l'Alliance des États du Sahel.

Mais la situation sécuritaire au Sahel, une vaste région aux confins du désert du Sahara, s'est considérablement détériorée depuis l'arrivée au pouvoir des juntes, selon les analystes, avec un nombre record d'attaques et de civils tués à la fois par des djihadistes et par les forces gouvernementales.

Dix soldats ont été tués et sept autres blessés lors d'une attaque près de la frontière du Niger avec le Burkina Faso en décembre dernier, selon l'armée.

Le même mois, des militants d'une filiale du groupe État islamique - connue sous le nom de Province du Sahel de l'État islamique - ont probablement abattu 21 passagers d'un bus dans le village d'Arboudji, près de la frontière avec le Burkina Faso, selon le site américain Armed Conflict Location and Event Data (données sur les lieux et les événements des conflits armés).