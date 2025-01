RDC : à Kinshasa, des jeunes répondent à l'appel de Tshisekedi

Les habitants de Kinshasa ont salué jeudi le discours tant attendu du président Félix Tshisekedi, affirmant qu'ils voulaient des mesures pour mettre fin à la guerre dans l'est du Congo.

Le président congolais a appelé à une mobilisation militaire massive pour résister à la rébellion dans un discours télévisé diffusé tard mercredi.

"Je voudrais féliciter le chef pour son discours... nous voulons qu'il sache que nous sommes toujours avec lui", a déclaré Jean Michel Kamba, avertissant le président de se méfier des "traîtres" et des "voleurs" qui l'entourent.

Certains bâtiments de la capitale portent encore les traces des actes de vandalisme perpétrés en début de semaine par des manifestants dénonçant l'inaction perçue de la communauté internationale face à l'avancée des rebelles du M23 et de leurs alliés rwandais.

Dans ses premières déclarations publiques depuis que les rebelles du M23 ont pris la ville clé de Goma lundi, Tshisekedi a promis « une réponse vigoureuse et coordonnée » pour les repousser, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'une résolution pacifique.

Il a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée.

Eva Mpunha, une habitante de Kinshasa, s'est dite « heureuse de cet appel ».

« Nous, les jeunes, voulons nous enrôler dans l'armée pour pouvoir nous protéger jour et nuit de l'ennemi et protéger notre pays. "Nous, les jeunes, ne céderons pas", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, dans l'est du pays, les combattants rebelles ont dépassé Goma dans une tentative apparente d'étendre leur contrôle dans la région en proie au conflit.

Les rebelles ont déclaré jeudi qu'ils voulaient porter leur combat jusqu'à la capitale lointaine, Kinshasa.

Ils n'ont pas indiqué comment ils comptaient avancer vers la capitale, située à plus de 1 500 kilomètres (près de 1 000 miles).

Un sommet du bloc régional de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu jeudi a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et a "fortement exhorté" le gouvernement de Tshisekedi à tenir des pourparlers avec les rebelles.

Tshisekedi était remarquablement absent du sommet virtuel auquel participait le Rwanda, également membre.

Les rebelles du M23 sont soutenus par quelque 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU, bien plus qu'en 2012, lorsqu'ils ont pris Goma pour la première fois.

Ils sont l'un des plus Plus de 100 groupes armés se disputent le contrôle de l’est du Congo, riche en minéraux, qui recèle de vastes gisements estimés à 24 000 milliards de dollars, essentiels à une grande partie de la technologie mondiale.