RDC : manifestations à Kinshasa face à l'avancée du M23 à Goma

Des manifestations anti-rwandaises ont éclaté à Kinshasa mardi matin, alors que les rebelles affrontaient les forces congolaises dans la ville clé de l'est du pays, Goma.

Les participants portaient des drapeaux congolais et ont prêté allégeance au président Félix Tshisekedi, brûlant des pneus et bloquant les routes de la capitale, à des milliers de kilomètres de Goma.

La RDC et de nombreux gouvernements étrangers affirment que les forces rwandaises sont actuellement présentes au Congo, aux côtés des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui prétendent avoir pris le contrôle de Goma.

Jeanine Ngalula a interpellé directement le président rwandais Paul Kagame, déclarant : « Si Kagame arrive ici à Kinshasa et prend la place du président Tshisekedi, il ne pourra pas gouverner. Le Congo est notre pays, la terre de nos ancêtres. »

Le M23 a brièvement pris le contrôle de Goma en 2012 lors d'une insurrection ratée contre le gouvernement congolais. Ils ont de nouveau lancé une offensive en 2022.

Le manifestant Eric Boyololo a déclaré qu'il était fatigué des appels au dialogue. « Plus de conversation, nous devons nous battre. Nous ne pouvons plus dialoguer dans ce pays. Nous sommes fiers de nous lever et de combattre l'ennemi », a-t-il déclaré.

Les habitants ont signalé des coups de feu dans la nuit à Goma, une ville de 2 millions d'habitants que les rebelles prétendaient avoir capturée lundi.

Des explosions et des coups de feu ont été entendus près de l'aéroport de Goma, désormais fermé.

Goma est un centre commercial et humanitaire régional qui abrite des centaines de milliers des plus de 6 millions de personnes déplacées par le conflit prolongé dans l'est du Congo en raison de tensions ethniques qui ont entraîné l'une des plus grandes crises humanitaires au monde.

Les rebelles du M23 sont l'un des quelque 100 groupes armés qui se disputent une place dans la région riche en minéraux dans le cadre du conflit, l'un des plus importants d'Afrique.

On ne sait pas quelle partie de Goma est contrôlée par les rebelles, qui ont marché dans la ville tôt lundi, à la fois sous la peur et les acclamations des habitants.

C'était l'aboutissement de semaines de combats au cours desquelles les rebelles ont capturé plusieurs villes lors d'une avancée choquante.