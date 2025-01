RDC : situation sécuritaire tendue autour de Goma

Des véhicules blindés de l'armée congolaise et de la SADC ont été déployés aux abords de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent.

Dimanche matin, des tirs à l’arme lourde et légère ont été signalés dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma, accentuant l’inquiétude des populations locales face à l’intensification des combats.

Dans ce contexte, le gouvernement congolais a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Rwanda, l'accusant de soutenir les rebelles du M23. Pendant ce temps, la situation reste tendue aux bornes 12 et 13, à la frontière avec le Rwanda, selon des sources locales, alimentant les craintes d’une escalade du conflit. Quant à la situation humanitaire, le nombre de flux déplacés ne cesse d'augmenter.

Un véhicule blindé des forces de maintien de la paix de l'ONU, endommagé par des tirs des rebelles du M23, a été aperçu abandonné et en flammes à la périphérie de Goma samedi. Au moins deux casques bleus ont perdus la vie et neuf soldats de la force de la SADC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir une réunion d’urgence ce dimanche pour examiner la crise en République démocratique du Congo.