Un mémorial en hommage aux soldats noirs sud-africains de la Première Guerre mondiale

Un mémorial a été inauguré à Cape Town pour honorer les soldats noirs sud-africains du South African Military Labour Corps, qui ont servi durant la Première Guerre mondiale.

Ces hommes, affectés à des rôles non-combattants en raison de leur race, ont été oubliés pendant plus d'un siècle.

La cérémonie a été présidée par la princesse Anne, présidente de la Commonwealth War Graves Commission, qui a souligné l'importance de rendre hommage à ces hommes longtemps oubliés. "Il est important de reconnaître que ceux à qui nous sommes venus rendre hommage sont restés trop longtemps dans l'ombre", a-t-elle déclaré. "Leur courage et leur dévouement ont été essentiels aux efforts des alliés, et leur héritage mérite la reconnaissance durable rendue possible par ce mémorial."

Les hommes honorés dans ce mémorial ont servi dans des rôles de soutien, transportant des munitions, des vivres et construisant des infrastructures telles que des routes et des ponts en Afrique, principalement dans les colonies allemandes d'Afrique du Sud-Ouest (actuelle Namibie) et d'Afrique orientale allemande (actuelle Tanzanie). Bien qu'ils n'aient pas combattu sur le front européen, leur sacrifice est tout aussi significatif, et ce mémorial consigne leurs noms, oubliés pendant plus d'un siècle.

Les 1 772 noms des hommes morts sans sépulture connue ont été gravés sur des poteaux en bois dur africain, plantés de manière à symboliser l'aspiration vers le soleil. Ce geste marque une reconnaissance historique longtemps négligée, en raison des politiques raciales du colonialisme britannique et de l'apartheid sud-africain.

L'histoire de ces hommes a été redécouverte il y a une dizaine d'années, grâce au travail de chercheurs qui ont trouvé des documents militaires sud-africains révélant leur engagement. Parmi les familles présentes à la cérémonie, certaines ont eu l'opportunité de rendre hommage à leurs ancêtres en déposant des couronnes et en touchant les poteaux portant les noms de leurs proches disparus.

Elliot Malunga Delihlazo, descendant d'un soldat tombé au combat en 1917, a exprimé sa fierté : "Nous sommes très fiers de ce monument. Bien que nous souffrions de ne pas pouvoir retrouver les restes de notre proche, nous sommes heureux de savoir exactement qu'il est mort en 1917."

Cette cérémonie, marquée par la sonnerie du "Last Post" en l'honneur des soldats noirs sud-africains, a permis de réparer un tort historique et de redonner leur place à ces hommes dans l'histoire de la Première Guerre mondiale.