RDC : le M23 avance vers Goma

Une vidéo partagée jeudi par le gouvernement de la république démocratique du congo montre son armée opérant dans les régions de Saké et Goma lors de combats intensifiés avec les rebelles.

L'avancée du groupe rebelle M23 vers la plus grande ville de l'est du Congo a déplacé plus de 178 000 personnes au cours des deux dernières semaines, selon les Nations Unies.

Les combattants se rapprochent de Goma à la frontière avec le Rwanda. Le M23 a fait des avancées significatives, mais on ne sait pas si les rebelles tenteront de s'emparer de Goma. En 2012, ils avaient réussi à contrôler la ville pendant plus d'une semaine.

Les autorités congolaises ont déclaré mardi que leurs combattants avaient pris la ville de Minova, sur une route d'approvisionnement clé pour Goma, un centre régional pour la sécurité et les efforts humanitaires.

Le M23 est l'un des quelque 100 groupes armés qui se disputent une place dans l'est du Congo, riche en minéraux, dans un conflit qui dure depuis des décennies et qui a créé l'une des plus grandes crises humanitaires au monde.

Plus de 7 millions de personnes ont été déplacées

Le Congo, les États-Unis et des experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir le M23, un groupe ethnique tutsi qui s'est séparé de l'armée congolaise il y a plus de dix ans. Le gouvernement rwandais nie ces accusations.

L'agence humanitaire de l'ONU a déclaré mardi que ce nouveau déplacement massif de population était dû aux combats autour de Minova, dans la province du Sud-Kivu.