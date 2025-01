Tunisie : des députés appellent à la libération des prisonniers d'opinion 

Un groupe de députés tunisiens a publié, le lundi 20 janvier 2025, un communiqué soulignant la nécessité de renforcer l’unité nationale et de libérer ce qu’ils considèrent comme des « prisonniers d’opinion ».

Lors d'une session parlementaire, le député Thabet El Abed a présenté cette initiative, mettant en avant l'importance d'initier un dialogue national inclusif pour surmonter les défis politiques et sécuritaires actuels.

Les parlementaires estiment qu'il est essentiel d’adopter une réponse politique face aux menaces grandissantes, y compris celles liées au terrorisme, plutôt que de se limiter à des mesures sécuritaires.

Les députés ont aussi dénoncé la montée des discours de haine et la répression des voix dissidentes, plaidant pour le respect de la diversité des opinions et de la liberté d'expression. Ils ont appelé à garantir l'indépendance de la justice et à libérer ceux incarcérés pour leurs idées.

Par ailleurs, les signataires ont demandé une révision des lois jugées restrictives, y compris l'article 24 du décret 54, et la fin des inégalités dans la gestion des publications sur les réseaux sociaux.

Enfin, l’appel insiste sur la création rapide d'une Cour constitutionnelle, le rétablissement de la Haica, et sur la nécessité de réformes pour améliorer le climat économique et social, en particulier en ce qui concerne le chômage, les inégalités régionales et les injustices fiscales.